Non decolla il rapporto fra l'ex giocatore della Fiorentina Riccardo Saponara e il tecnico dell'Hellas Verona Marco Baroni. I gialloblù sono in un periodo di grave crisi, con la vittoria che manca addirittura dal 26 agosto e soli due punti raccolti nelle ultime otto di campionato. Eppure l'ex numero 8 viola non sta riuscendo a dare il suo contributo.

Lo punzecchia anche Baroni stesso, nella conferenza stampa di oggi: “Non lo dico perché non si sta impegnando, anzi, però può fare molto di più. Pretendo di più da lui, deve correre”.