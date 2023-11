Pin: "Saponara manca alla Fiorentina, ha sempre inciso in viola. Sono sorpreso dal suo mancato impatto a Verona, ma..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Celeste Pin ha parlato al Corriere di Verona sottolineando l'importanza di un giocatore come Riccardo Saponara: “Alla Fiorentina manca uno così, perché ha sempre inciso in viola, in tutte le competizioni e spesso anche a gara in corso. Deve essere messo al centro dell'attenzione per farlo esaltare, deve poter sapere quanto conta per la sua squadra”.

Sul flop a Verona: “Sinceramente sono sorpreso delle così tante panchine finora. Quando ho saputo del suo trasferimento, ho subito pensato che avrebbe potuto fare grandi cose. Ma c'è ancora tempo, deve scaldarsi il rapporto con Baroni”.