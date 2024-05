Arthur, altro che Fiorentina, serve a Giuntoli per prendere Thuram

Il nome di Arthur Melo è tornato a circolare molto nelle ultime ore. Questo perché il brasiliano ha appena trovato il suo primo gol stagionale con la maglia della Fiorentina. Una rete che tra l'altro ha consentito alla squadra di superare il Monza in campionato.

Esperienza a Firenze prossima alla conclusione

Ma la sua esperienza in viola è già prossima alla conclusione: troppo alta per il club gigliato la richiesta della Juventus, troppo alto anche l'ingaggio del giocatore.

Ma la Juventus lo cederà

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il regista rientrerà alla base ma difficilmente per restare; i bianconeri dalla sua cessione auspicano di incassare 15-20 milioni. L'obiettivo di Giuntoli sarebbe quello di ottenere una cifra che possa essere reinvestita per un altro mediano come Khephren Thuram, che resta sempre uno dei principali obiettivi bianconeri.