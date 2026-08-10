UFFICIALE: Primo contratto da professionisti per un difensore e un centrocampista della Fiorentina

Un traguardo importante per due giovanissimi del vivaio della Fiorentina. Come comunicato dal club sui propri canali ufficiali Mattia Barbone e Lorenzo Bernamonte, entrambi classe 2010, hanno firmato il loro primo contratto da professionisti legandosi alla Fiorentina fino al 30 giugno 2029.

Le caratteristiche tecniche

Barbone è un difensore centrale mancino, mentre Bernamonte è un centrocampista piuttosto versatile, capace di giocare sia in mediana che nel ruolo di mezz'ala.