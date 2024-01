La Fiorentina pronta ad ascoltare offerte anche per Ikone. Un nome nuovo dall'Olanda: i dettagli

Da Radio Sportiva arriva un'ndiscrezione di mercato con protagonista la Fiorentina, che è pronta alla valutazione di eventuali offerte anche per il francese Jonathan Ikoné.

Sul mercato non c'è solo Brekalo

I contatti per il tedesco Jan-Niklas Beste dell'Heidenheim e per Cyril Ngonge del Verona, nel mirino viola, non sono i soli, secondo l'emittente, c'è anche Calvin Stengs del Feyenoord.

Prossimo avversario della Roma

Classe 1998 di nazionalità olandese, Stengs ha messo insieme in tutte le competizioni 5 gol e 7 assist con il club di Rotterdam, che sfiderà la Roma nei playoff di Europa League. Il giocatore è gestito dal clan di Raiola.