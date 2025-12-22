Non brilla Nzola al suo esordio in Coppa d'Africa: tanta sostanza e sacrificio, ma non basta ai suoi

Si è appena conclusa la sfida tra Sudafrica e Angola, valevole per il girone B della Coppa d'Africa: partita terminata 2-1. Presente anche M'Bala Nzola, l'attaccante della Fiorentina attualmente in prestito al Pisa, così come altri due ‘italiani’.

La cronaca della partita

Marcature aperte dai sudafricani con Appollis, seguito da un gol quasi circense per il pareggio angolano con Show (nomen omen) che trova la rete con un tacco volante. Niente da fare, però, perché al 78simo arriva il sorpasso dei sudafricani con Foster, da fuori. Per Nzola 75 minuti in campo fatti di sostanza e sacrificio, ma senza mai salire alla ribalta.

Si complica il cammino

Oltre alle due sopracitate, nel girone B ci sono anche Egitto e Zimbabwe, che si sfideranno stasera. Nzola e compagni torneranno in campo il 26 dicembre, proprio contro lo Zimbabwe: sarà quella la partita decisiva per loro.