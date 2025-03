L'infortunio di Retegui ha letteralmente spalancato le porte dell'azzurro a Moise Kean, dietro solo all'atalantino nel rendimento stagionale, insolitamente produttivo in zona gol per gli attaccanti italiani. Il bomber viola, a -7 dal rivale in Serie A (22 a 15), ha messo la sua potenza e il suo entusiasmo già nella gara di giovedì con la Germania ed è atteso al bis domani sera nel meraviglioso Signal Iduna Park di Dortmund. L'Italia di Spalletti si baserà ancora sul centravanti della Fiorentina, per provare a ribaltare il complicato 1-2 dell'andata. In ballo c'è la semifinale di Nations League ma anche un sorteggio più agevole in ottica qualificazioni ai Mondiali, un torneo a cui l'Italia non può permettersi di mancare e dove potrebbe trascinarla proprio Kean.