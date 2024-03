Il Milan teme gli spostamenti pasquali, a Firenze già dal venerdì. E intanto Leao salta l'ultima sfida del Portogallo

Il prossimo sabato, 30 marzo, alle ore 20:45, la Fiorentina riceverà il Milan, che però non arriverà a Firenze la mattina stessa come in altre occasioni. I rossoneri, infatti, per evitare problemi di traffico su strade e treni in occasione del weekend di Pasqua, si muoveranno con anticipo e raggiungeranno il capoluogo della Toscana già nella serata di venerdì.

Il punto sui nazionali

Tra i nazionali del Milan, Bennacer rientrerà in anticipo a causa di un problema fisico, ma anche Leao potrebbe rincasare a Milanello prima di disputare l'ultima gara del Portogallo, contro la Slovenia, perché i lusitani hanno liberato ben sette giocatori dal match amichevole. Il numero 10 dei rossoneri dovrebbe quindi rivedersi a Milano fra domani e dopodomani.