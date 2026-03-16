Con l'assenza dai convocati di Jamie Vardy, tutto in casa Cremonese sembrerebbe indicare la titolarità di Djuric stasera contro la Fiorentina. Un'arma non da poco per i grigiorossi e un tema che i viola, quest'anno, hanno sofferto molto.

I dati parlano chiaro

La Cremonese ha infatti nei suoi ranghi degli ottimi colpitori di testa, che in mezzo al campo e anche in zone più offensive possono veramente fare la differenza. Infatti, l'arrivo a gennaio di due giocatori esperti come Thorsby e Djuric ha alzato vertiginosamente questo dato: il centrocampista è sesto in Serie A per duelli aerei vinti (85), mentre la punta bosniaca è 24simo con 54, essendo però arrivato in Lombardia giusto due mesi fa, avendo totalizzato solo 13 presenze nella prima parte di Serie A.

Per trovare il primo membro della rosa della Fiorentina, invece, si deve scendere fino al 56simo posto, occupato da Piccoli (con 38 duelli vinti). Poco sotto, con 36, c'è il primo difensore viola che è Pongracic: i numeri, però, parlano di quasi 20 duelli aerei vinti in meno di Djuric, che è invece un vero esperto di questo fondamentale. Se poi ricordiamo le varie marcature sbilenche e le dormite sui calci d'angolo che hanno portato a gol avversari, diventa un focus più che evidente: stasera tanto si deciderà sui proverbiali ‘traversoni’.