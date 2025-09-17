L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Non ce l'ho con Dodo, ma sugli esterni vorrei un giocatore che ragionasse un pochino di più e che incidesse di più in fase offensiva. Lui fa tante sgroppate, ma su dieci nove non portano a nulla. Nessuno mette in discussione la sua voglia e la sua abnegazione, ma quanti punti ti porta Dodo a fine stagione? In tre giornate non abbiamo visto una squadra rassicurante, specialmente in relazione agli obiettivi di cui parliamo da mesi. Le partite passano, i punti mancano, bisogna trovare una soluzione il prima possibile”.

“Fazzini deve giocare nella metà campo avversaria”

Poi ha aggiunto: “Pioli deve lavorare sulle certezze che ha, è lui che deve prendersi le responsabilità e trovare un filo logico. Siamo ancora all'inizio, ma voglio cominciare a vedere novità. Nicolussi Caviglia è l'unico vero regista e va messo in campo, vorrà dire che qualcuno perderà il posto ma questo è il calcio. Si parla tanto di moduli, ma la verità è che qualche giocatore si deve svegliare. Fazzini? Non lo vedo proprio come mezz'ala, però è un giocatore atipico che deve stare nella metà campo avversaria. Anche per lui Pioli deve trovare i meccanismi giusti”.