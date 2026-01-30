Arrivano le prime dichiarazioni di Joseph B. Commisso da presidente della Fiorentina. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club: “Questa è la prima volta che parlo da presidente e voglio iniziare ringraziando sinceramente tutti voi. Io e la mia famiglia siamo stati profondamente colpiti dal vostro straordinario affetto, dal calore e dalla vicinanza che abbiamo ricevuto. Mio padre Rocco era un grande uomo, gentile con tutti, molto diretto e donato di grande umanità. Queste qualità lo hanno profondamente reso amato in vita e ricordato per come ha toccato il cuore di molte persone”.

“Firenze ci ha accolto a braccia aperte. E abbiamo realizzato qualcosa di unico”

“Dal primo momento Firenze ci ha accolto a braccia aperte. Insieme abbiamo scelto di creare qualcosa di unico, che rafforzasse la Fiorentina e rendesse Firenze orgogliosa. Ed è esattamente quello che abbiamo realizzato. Lunedì in Duomo abbiamo sentito un grande abbraccio, una testimonianza straordinaria di ciò che Rocco rappresentava per la città. La sua visione vive qui come in America, nel suo centro sportivo. Da lunedì, in ogni comunicazione del club, il nostro centro sportivo si chiamerà Rocco B. Commisso Viola Park per onorare mio padre e tenere viva la sua memoria, oggi e in futuro in tutto ciò che facciamo”.

“Viola Park struttura imparagonabile in Europa. Vederlo dal vivo mi riempie di orgoglio”

“Quando sono arrivato domenica sera a Firenze, sono subito voluto venire qui per vedere quello che abbiamo creato. Sono rimasto senza parole: avevo solo visto video e partite dal Viola Park, seguendo anche la sua costruzione, ma vederlo dal vivo mi riempie di orgoglio e mi ricorda ogni giorno cosa vuol dire essere figlio di Rocco. Credo davvero che in Europa non esista nessuna struttura paragonabile a questa per bellezza, funzionalità e innovazione. Ma soprattutto è un luogo dedicato, come mio padre desiderava, ai giovani e al futuro, alle nuove generazioni che trascineranno questo club”.