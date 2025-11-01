​​

header logo

I convocati della Fiorentina: ahia Gosens, c'è lesione. Lo sostituirà un Primavera

Redazione /
Robin Gosens
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la delicatissima gara di campionato contro il Lecce, che si giocherà domani al Franchi: la prima dopo le dimissioni di Pradè

Si ferma Gosens, torna un Primavera

Due gli assenti giustificati: Viti, dopo il rosso rimediato contro l'Inter, e Gosens, come già reso noto in settimana, che salterà la sfida per infortunio. Al suo posto è stato chiamato Kospo dalla Primavera. Ancora out anche Sabiri, che non ha smaltito la contusione rimediata contro il Bologna.

In merito alle condizioni del tedesco, la Fiorentina ha rilasciato un comunicato, che porta pessime notizie: "Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto nel pomeriggio di venerdì ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato contro l’Inter.

Le indagini eseguite hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero e sarà rivalutato nel corso della sosta".

I convocati

1) COMUZZO Pietro 

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson 

3) DE GEA QUINTANA David (P) 

4) DZEKO Edin 

5) FAGIOLI Nicolò 

6) FAZZINI Jacopo 

7) FORTINI Niccolò 

8) GUDMUNDSSON Albert 

9) KEAN Moise Bioty 

10) KOŠPO Eman 

11) KOUADIO Eddy Nda Konan 

12) LEZZERINI Luca (P) 

13) MANDRAGORA Rolando 

14) MARÍ VILLAR Pablo 

15) MARTINELLI Tommaso (P) 

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 

17) NDOUR Cher 

18) PARISI Fabiano 

19) PICCOLI Roberto 

20) PONGRAČIĆ Marin 

21) RANIERI Luca 

22) RICHARDSON Michael Amir Junior 

23) SOHM Simon Salomon Junior

Notizie correlate
💬 Commenti