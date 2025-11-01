I convocati della Fiorentina: ahia Gosens, c'è lesione. Lo sostituirà un Primavera

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la delicatissima gara di campionato contro il Lecce, che si giocherà domani al Franchi: la prima dopo le dimissioni di Pradè.

Si ferma Gosens, torna un Primavera

Due gli assenti giustificati: Viti, dopo il rosso rimediato contro l'Inter, e Gosens, come già reso noto in settimana, che salterà la sfida per infortunio. Al suo posto è stato chiamato Kospo dalla Primavera. Ancora out anche Sabiri, che non ha smaltito la contusione rimediata contro il Bologna.

In merito alle condizioni del tedesco, la Fiorentina ha rilasciato un comunicato, che porta pessime notizie: "Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto nel pomeriggio di venerdì ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato contro l’Inter.

Le indagini eseguite hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero e sarà rivalutato nel corso della sosta".

I convocati

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KEAN Moise Bioty

10) KOŠPO Eman

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SOHM Simon Salomon Junior