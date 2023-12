Repubblica: Non è giusto mettere pressione a Italiano

In prima pagina, nell'edizione di Firenze de La Repubblica, leggiamo questo titolo: “Gol e record, la Fiorentina riparte”. Sottotitolo: “Prima rete per Beltran e Sottil, poi il solito Bonaventura: battuta la Salernitana (3-0)”.

Pagina 8

Grande spazio viene dato all'analisi del match giocato ieri: “Rinascita viola con Beltran e Sottil riparte la corsa”. E ancora: “I viola ritrovano la vittoria, prima rete per l’argentino, record di gol in un anno. La Fiesole rischia un turno di chiusura per cori discriminatori”. In taglio basso le pagelle: “Kayode, un ritorno in grande stile. Arthur e Duncan coppia stellare. Ikoné spreca a porta vuota”.

Pagina 9

Presente un commento: “Non è giusto mettere pressione a Italiano la Champions è solo un bellissimo sogno”. Sommario: “La società ha alzato l’asticella, ma ora più che mai servono equilibrio e tranquillità”.