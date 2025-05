Come sappiamo Michael Kayode non tornerà a vestire la maglia della Fiorentina. Il Brentford ha infatti esercitato l'opzione per il riscatto dell'esterno italiano, versando nelle casse viola ben 17 milioni.

Le parole del direttore sportivo

Sulla scelta di tenere Kayode, s'è espresso il direttore sportivo del Brentford Phil Giles: “Michael è stato fantastico, un elemento importante per noi da quando è arrivato a gennaio. Non solo per le prestazioni, ma anche per la sua personalità e per l'energia che ha portato all'interno dello spogliatoio. Riscattarlo è stata una decisione facile, non vediamo l'ora di rivederlo per l'inizio della preparazione”.