La Gazzetta dello Sport in edicola stamani fa il punto della situazione in casa Fiorentina in vista della sfida di stasera contro il Lecce.

Pagina 22

La Rosea titola a tutta pagina: “Brivido Viola”. In taglio alto il quotidiano scrive “La Fiorentina in caduta libera e ora Palladino non ha più alibi” con il sottotitolo "solo 11 punti nelle ultime 12 gare e tre ko di fila. Diventa cruciale battere il Lecce”.