Italiano: "Punti persi perché eravamo in superiorità ma qui ci hanno vinto solo in due. Arthur? Ha la caviglia malconcia..."

La chiusura della serata è per il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano che parla così in conferenza stampa: "Dovevamo mettere qualche traversone in più con i terzini, abbiamo anche variato con qualche situazione al limite dell'area. Non siamo riusciti a fare gol. Sono rammaricato perché in 10 spesso si riesce a portare a casa il massimo della posta: non ci siamo riusciti, ma ci abbiamo provato. La cosa positiva è aver tenuto testa a una squadra forte, qui hanno vinto solo in due. Ci prendiamo questo punto.

In tutte le partite dobbiamo rispettare l'avversario. Vanja sparacchia i palloni e ti fa scappare i palloni, se non stai attento sulle seconde palle prendi gol. Là davanti nel secondo tempo ho rivisto alcune combinazioni con Nico dentro e tiro, con Belotti e Barak. Ora comincia la Conference, poi tre volte con l'Atalanta: dobbiamo cercare di scardinare difese forti. Dietro concediamo poco se siamo concentrati, dovremo essere bravi a farne uno in più degli altri. Abbiamo la possibilità di mettere in difficoltà tutti.

Punti persi? Da un lato persi perché la superiorità numerica è letale ma non l'abbiamo sfruttata, però dà valore alla vittoria di lunedì. Stiamo crescendo, siamo soddisfatti e ci portiamo via l'aspetto positivo che qui hanno vinto solo Lazio e Inter.

I cambi? Ho visto qualcosa di positivo e di diverso negli occhi dei ragazzi nel proporre le giocate che proviamo. Arthur aveva una caviglia grossa così e temevo troppo il secondo giallo: avevo rischiato Ranieri, ma poi ho visto com'era indirizzata la partita e ho preferito togliere anche lui. Mi dispiace per Arthur, ma ha la caviglia malconcia. Portiamoci via ciò che di positivo ha dato questa gara".