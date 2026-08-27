Fabbian al Parma. Il centrocampista ha già lasciato il Viola Park

Chiusura l'operazione che porta Giovanni Fabbian dalla Fiorentina al Parma. Il classe 2003 si sposta in prestito con diritto di riscatto, fissato a 14 milioni di euro.

Il giocatore in arrivo a Parma

L'ex Bologna ha già lasciato il Viola Park ed è atteso tra circa un'ora a Parma. Il calciatore veneto lascia la Fiorentina dopo un impatto tutt'altro che positivo ed essere rapidamente scivolato in fondo alle gerarchie.

La scelta dei ducali

Il Parma ha accelerato l'operazione per Fabbian anche in virtù dei problemi fisici dell'ex viola Nicolussi Caviglia, che dovrà operarsi per la pubalgia e sarò costretto ad uno stop non indifferente.