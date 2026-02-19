Paratici: "Non sono un dirigente di passaggio a Firenze, ho voluto delle garanzie. Momento delicato, ma giochiamo tutte le partite al massimo"

Il ds della Fiorentina Fabio Paratici è stato intervistato a Sky Sport prima della gara di Conference League.

"Stasera un grande segnale

Paratici ha dichiarato: "Viviamo in un momento delicato, ma dobbiamo dividere le competizioni. Stasera abbiamo un grande segnale per il settore giovanile, con tanti ragazzi che hanno viaggiato con noi. Soltanto in difesa sono 4 su 5 formati nel club, giochiamo con tanti italiani. Giochiamo tutte le partite giocando al massimo e sapendo qual è il momento. Bisogna cercare di costruire una squadra funzionale, in base alle richieste del tecnico. Si voleva passare ad una difesa a quattro, con centrocampisti che si inserissero ed esterni che saltassero l'uomo. Io ero al Tottenham, ma è stata la linea di Goretti e di Ferrari."

"Non sono un dirigente di passaggio"

Poi ha aggiunto: “Arrivare alla Fiorentina la definisco una scelta coraggiosa, essere coraggiosi vuol dire conoscere i rischi. La Fiorentina, anche in questa situazione, poteva avere la forza per uscirne, e le risorse societarie. Abbiamo delle infrastrutture anche per costruire il futuro, volevo un contratto lungo ed ho firmato. Questa è stata l'unica condizione che ho posto. Non sono un dirigente di passaggio”.