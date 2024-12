Dopo ore di felicità, il silenzio totale. Il talento polacco Szymon Zurkowski era stato dato da tutti; giornalisti, operatori di mercato ed esperti come in arrivo alla Fiorentina. Il giocatore attualmente in ritiro con la sua squadra, il Gornik Zabrze, avrebbe dovuto firmare per la squadra viola ad inizio settimana nuova, ma nell'ultime ore il Cagliari avrebbe sorpassato l'offerta di Corvino. Quindi da un colpo già chiuso, la Fiorentina si ritrova a lottare contro una squadra dalle ambizioni sicuramente minori. Davvero, con tutto il rispetto per i sardi, il Cagliari attira di più della Fiorentina? Dove sta l'errore? Ci siamo illusi di un possibile colpo di Corvino quando invece sarà un nulla di fatto? Sembra che Zurkowski però voglia Firenze. Vedremo cosa succederà anche se c’e bisogno di tornare a gioire sul mercato. Sveglia!