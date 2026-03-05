​​

Corriere Fiorentino: Kean stringe i denti, ma la tibia fa male

Redazione /
Corriere Fiorentino

Il Corriere Fiorentino ha una pagina sulla Fiorentina

Pagina 12

L'apertura di quest'oggi è per: “Kean stringe i denti”. Sottotitolo: “Ieri si è allenato a parte, la tibia fa male e il problema va gestito Moise però col Parma vuole esserci, anche se non sarà al 100%”. 

Faccia a faccia

In taglio basso: “Faccia a faccia, ma senza alzare la voce Il mantra della Fiorentina resta l’unità”. Sottotitolo: “Vanoli aveva chiesto un esame di coscienza. Assente De Gea per problemi familiari”. 

