La Fiorentina vuole allargarsi, si va verso l'ampliamento del Viola Park. Le ragioni della scelta

La Fiorentina vuole allargarsi. La necessità di nuovi spazi per il Viola Park nasce dalla volontà della società di costituire una formazione Under 23 da iscrivere al Campionato di Serie C, seguendo il percorso già tracciato da Juventus e Inter. Si rende quindi indispensabile la realizzazione di un nuovo padiglione, che funga da foresteria per i giocatori della futura squadra.

Area adatta

La Fiorentina avrebbe già individuato l’area adatta, ottenendo una prima disponibilità alla cessione da parte della proprietà. Non si tratta dei terreni della famiglia Guicciardini, a suo tempo opzionati da Commisso durante l’acquisizione delle aree per la costruzione del centro sportivo. Il nuovo appezzamento nel mirino del club viola confina direttamente con lo stesso centro sportivo e con il parcheggio temporaneo, il “famoso” Viola Parking, tuttora al centro di un ricorso al Tar. I proprietari del terreno sarebbero gli stessi che hanno già ceduto le aree destinate alla sosta.

Il commento del sindaco

“Al momento non abbiamo ricevuto nessun progetto da parte della Fiorentina, con cui i rapporti sono di piena collaborazione”, commenta il sindaco Francesco Pignotti. “Come sempre, come amministrazione di Bagno a Ripoli, siamo disponibili a valutare le proposte che arriveranno, soprattutto se finalizzate alla valorizzazione dello sport e dei giovani”.

Casamonti al lavoro

Siamo quindi alla fase dei primi contatti informali e nessun atto ufficiale è stato ancora presentato in Comune. Tuttavia, l’architetto Marco Casamonti, progettista del Viola Park, starebbe già lavorando al possibile ampliamento. Sull’area in questione sorgerebbero infatti alcuni immobili che potrebbero essere demoliti, permettendo così di sfruttare quella superficie per l’edificazione della nuova foresteria del centro sportivo.