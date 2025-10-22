​​

Il divorzio dirigenziale andato in scena all'interno del Viola Park

Redazione /
Villa Joe Barone Fiorentina

C'è una novità per la Fiorentina che va registrata all'interno degli uffici del Viola Park

Il divorzio

Per quanto riguarda l'ambito commerciale, c'è stato il divorzio tra il club ed Enrico Peruzzo che ormai possiamo chiamare ex Chief Revenue Officer della Fiorentina. Ne dà notizia stamani il Corriere dello Sport-Stadio

Il suo ruolo

Il termine Chief Revenue Officer può essere tradotto in italiano come Direttore delle Entrate o Responsabile delle Entrate. Questa figura dirigenziale è responsabile dell'aumento dei ricavi aziendali, integrando spesso le funzioni di marketing e vendite per raggiungere questo obiettivo. 

