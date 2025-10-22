Il divorzio dirigenziale andato in scena all'interno del Viola Park
C'è una novità per la Fiorentina che va registrata all'interno degli uffici del Viola Park.
Il divorzio
Per quanto riguarda l'ambito commerciale, c'è stato il divorzio tra il club ed Enrico Peruzzo che ormai possiamo chiamare ex Chief Revenue Officer della Fiorentina. Ne dà notizia stamani il Corriere dello Sport-Stadio.
Il suo ruolo
Il termine Chief Revenue Officer può essere tradotto in italiano come Direttore delle Entrate o Responsabile delle Entrate. Questa figura dirigenziale è responsabile dell'aumento dei ricavi aziendali, integrando spesso le funzioni di marketing e vendite per raggiungere questo obiettivo.
