Il calendario è pronto, ma il Franchi? L'incognita dei posti e un incontro con il nuovo sindaco per sbloccare la campagna abbonamenti

Sulle colonne de La Nazione si parla anche di Franchi, della nuova capienza e della campagna abbonamenti che ancora non è partita. Per quanto riguarda quest'ultima, il nodo è inevitabilmente legato al numero effettivo di posti che l'impianto potrà avere in questa stagione mentre è attivo il cantiere per il restyling.

Secondo il Comune i posti a disposizione dovrebbero essere tra i 22mila e i 24mila, ma la Fiorentina stessa sta aspettando di avere risposte più precise sul numero effettivo di posti. Decisivo in tal senso potrebbe essere l’incontro che avverrà nelle prossime settimane tra la società e la neosindaca Sara Funaro.

Un incontro importante, visto che prima di quello la campagna abbonamenti non potrà di fatto partire. Intanto, parallelamente, si gioca anche la partita giudiziaria. Proprio in queste ore, come ha riportato ieri Repubblica, la direzione cultura e sport del Comune ha autorizzato l’avvocatura a resistere in giudizio davanti al tribunale di Firenze nella causa promossa dalla stessa Fiorentina per chiedere di fermare i lavori di restyling dello stadio.