La Lazio è molto dietro alla Fiorentina ma Vecino ci crede: "Vittoria importante in ottica Champions"

Nonostante il difficile avvio di stagione, in casa Lazio si pensa ancora all'alta classifica, soprattutto dopo il 3-2 di oggi contro l'Atalanta. Match winner è stato proprio l'ex viola Vecino che ha commentato proprio in ottica primi quattro posti la gara: "Partita difficile per noi, abbiamo fatto la prima mezz’ora molto bene, poi ci siamo fatti pareggiare ma portiamo 3 punti a casa e questo era importante. Questa vittoria è fondamentale per noi per tornare in corsa per i posti Champions. Abbiamo fatto una grande partita nella prima mezz’ora, dobbiamo giocare così per tutti i 90 minuti”.

E dire che la Lazio è comunque dietro alla Fiorentina in classifica, se pur con un lungo campionato ancora davanti.