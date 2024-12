Tra una settimana esatta si giocherà Juventus-Fiorentina, in programma all'Allianz Stadium alle 20:45. E i bianconeri mostrano evidenti difficoltà, soprattutto sul piano numerico. Per la trasferta di oggi contro il Monza, Thiago Motta ha a sua disposizione soltanto quattro difensori.

Che guai in difesa per Motta. E verso la Fiorentina…

Confermato dunque il forfait del capitano bianconero Danilo. La sua presenza è a forte rischio anche per sfidare la Fiorentina domenica prossima. La Juventus può sorridere almeno in attacco, dove è definitivamente rientrato Nico Gonzalez dopo mesi di assenza. L'argentino ex viola è convocato anche oggi e del tutto recuperato.