Un po' frustrato dalle situazioni arbitrali Maurizio Sarri, che a Dazn ha parlato così del 2-2 contro la Fiorentina:

"La squadra ha fatto un primo tempo di ottimo livello, abbiamo avuto tante occasioni e chiudere sullo 0-0 il primo tempo è stato un peccato. Il secondo con meno energie ma gli episodi non è che ci girino in maniera favorevole in questo momento. Il rigore non assegnato in questo momento grida vendetta però la squadra era andata sotto a tre minuti e ha ripreso la partita… è stata una buona Lazio.

I ragazzi sono frustrati da questa situazione, pensavo di aver visto tutto nel calcio ma è qualcosa su cui non possiamo influire per cui è inutile spenderci tante energie. Noi dobbiamo pensare a migliorare la squadra, dal punto di vista tecnico e qualitativo. E anche realizzativo visto che le occasioni per chiudere la partita stasera sono state tantissime".