Vanoli balla ancora: il pensiero forte chiamato Iachini. Il possibile ritorno e la promozione interna

Quel che è sicuro è che dopo l'esonero di Pioli, la Fiorentina si aspettava di più da parte di Vanoli. Il nuovo allenatore però non è riuscito a dare una svolta a questa squadra, anzi. I problemi di prima sono rimasti tali e quali così come i risultati sul campo. Per questi motivi continuano a diffondersi voci su chi potrebbe prendere il suo posto in caso di ulteriore, nuovo, cambiamento.

Il ritorno

Intanto c'è da dire che Pioli è ancora legato contrattualmente alla Fiorentina e che se il club dovesse richiamarlo non potrà rifiutarsi di tornare (salvo dimissioni e quindi perdita dell'ingaggio).

Le presenze in tribuna

Domenica scorsa poi in occasione di Fiorentina-Verona in tribuna, in quanto allenatori, erano presenti Ballardini e Gautieri. Specialmente il primo si è già trovato a dover fronteggiare situazioni del genere nel corso della sua carriera.

Il pensiero forte

Secondo La Nazione poi un pensiero forte è già corso nella direzione di lachini. Specialista in salvezze 'da matti', da sempre nel cuore di Commisso, questo è un profilo che in un momento di riflessione come quello attuale non lo si può non prendere in considerazione.

La promozione

Infine ci sarebbe anche la soluzione interna, rappresentata dalla promozione dalla Primavera alla prima squadra di Galloppa. Fatto per altro già avvenuto sia pur momentaneamente, per la trasferta di Mainz in Conference League.