Kean: "Il calcio e la musica uniscono le persone. Far parte di FC 26 è un sogno che diventa realtà"

Il bomber della Fiorentina va in gol anche nei videogiochi. Moise Kean sbarca su EA SPORTS FC 26 . Non solo come calciatore, ma anche come artista!

KMB arriva su “FIFA”

Proprio oggi, infatti, KMB (il suo nome d'arte da cantante, rapper di “professione”) sarà uno degli artisti presenti nella colonna sonora del celebre videogioco di calcio. Tra le 109 canzoni che faranno da soundtrack a quello che un tempo veniva chiamato semplicemente FIFA c'è anche la sua ‘Bombay’.

“Un sogno che diventa realtà”

E lo stesso calciatore, nel comunicato ufficiale di EA Sports, ha commentato la notizia: "Il calcio e la musica sono entrambe passioni che uniscono le persone in tutto il mondo, al di là delle loro differenze. Far parte di FC 26, non solo come giocatore ma anche come artista, è per me un sogno che diventa realtà".