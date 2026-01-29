Durante il podcast Cose Scomode di Aura Sport su YouTube, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello si è soffermato sulle figure di Aurelio De Laurentiis e Rocco Commisso, facendo una sorta di confronto tra i presidenti di Napoli e Fiorentina.

‘Napoli fermo al 2006 per strutture e settore giovanile’

“Il Napoli sotto certi aspetti è fermo ancora al 2006: per le strutture e l’organizzazione così come per il settore giovanile. De Laurentiis è un grandissimo presidente su risultati e bilancio, perché i dati parlano, è però indietro sotto altri aspetti. Il povero Commisso invece vedeva e costruiva e ciò che non ha costruito è per colpa della politica e della burocrazia italiana, non per colpa sua”.

‘Ci vorrebbe un mix tra i due’

“Commisso ha creato un centro sportivo, un settore giovanile, una foresteria, lo stadio a metà. Ci vorrebbe un mix tra i due? Ovvio. De Laurentiis però sta guardando troppo al presente, dovrebbe andare avanti”.