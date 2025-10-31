Con l'arbitro di domenica, la Fiorentina al Franchi non sbaglia mai. Contro il Lecce per proseguire la striscia positiva

Sarà Antonio Rapuano a dirigere la delicata sfida fra la Fiorentina e il Lecce. La squadra viola incontra l'arbitro della sezione di Rimini per la prima volta in questo campionato, ma i precedenti delle scorse stagioni non scarseggiano.

Record positivo con Rapuano

Record assolutamente positivo per li gigliati con l'arbitro in questione: quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle sei partite da lui dirette. Tutte vittorie invece se prendiamo in considerazione le sole partite al Franchi. Al suo fianco, come assistenti, ci saranno Barone e Palermo. Il quarto uomo sarà invece Ayroldi.

La coppia al Var

Dietro i monitor ci sarà una coppia piuttosto esperta: al Var, sempre più determinante nella direzione di una partita, ci sarà l'esperto Massa; mentre come Avar sarà presente Maresca.