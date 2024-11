Bucciantini: "Palladino si sta dimostrando molto bravo a gestire la rosa, il turnover non preoccupa. Bisogna approfittare di Inter-Napoli"

Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare i temi piu caldi di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“In questo momento della stagione Palladino si sta dimostrando molto bravo a gestire due o tre assenze, e a Torino lo abbiamo visto tutti. La cosa interessante che ci hanno detto le ultime due formazioni è che, mancando un centrocampista come Cataldi, lo slittamento di Bove a centrocampo ha dato modo a Sottil di essere riproposto sulla fascia. La Fiorentina in questo momento si sente cosi serena in campo, che la fase difensiva non è piu un problema. Nello schieramento un attaccante mascherato come Bove, ch spero resta un centrocampista, è stato sostituito da un attaccante. E sappiamo tutti che due mesi fa non sarebbe andata cosi. Secondo me questa è un'indicazione importante sulla crescita di questa squadra”.

“Il turnover della Fiorentina? Non ci sono sorprese quest'anno”

Ha ancheaggiunto: “Oggi probabilmente verrà fatto molto turnover, ma Sottil e Ikone non sono da considerare sorprese: hanno già fatto molte presenze in campionato. Sarei stupito di vedere per esempio Rubino in campo, che potrebbe essere la vera sorpresa di stasera. Quarta in campo? Anche lui non mi preoccupa, ha piu di 150 presenze in serie A, non sono preoccupato. L'argentino ha sempre dimostrato il suo valore, e nonostante quest'anno stia subendo alcune scelte del tecnico, non lo ritengo un giocatore da turnover”.

“Domenica si affrontano Inter e Napoli, la Fiorentina deve approfittarne”

“Domenica si affrontano le due squadre avanti in classifica alla Fiorentina, è chiaro che la Fiorentina vincendo con l Verona potrebbe approvittarne: o tutte e due, o una sola, verrebbe avvicinata dai viola. In un momento in cui la classifica si sta conformando, credo che vincere contro il Verona sia fondamentale per il proseguo della stagione. De Gea? Non mi aspettavo un rendimento del genere. Quando metti in campo un portiere che è un anno che non gioca, un secondo come terracciano era ideale. Questo era il mio scetticismo. Di questa campagna acquisti c’è chi è venuto perche non giocava in altre squadre, lo spagnolo (non so per quale reale motivo) era uno di quei giocatori che a condizioni normali la Fiorentina non se lo sarebbe potuto permettere. In Serie A non ci sarebbe mai venuto”.

"Kean in questo momento è difficile da rimpiazzare"

Ha poi concluso: “Kean adesso che è in fiducia sta mettendo insieme una super stagione. In passato, in tutta la carriera, aveva fatto si e no 10 prestazioni sufficienti: a Firenze sta mettendo in fila una serie di prestazioni che in passato nessuno si sarebbe aspettato. E’ un giocatore che sa giocare con l’uomo addosso, riuscendo a batterlo dal punto di vista fisico ma anche tecnico: in questo momento è un giocatore dominante. In quella zona centrale del campo non ha caratteristiche replicabili sul mercato, quelli con certe doti hanno un prezzo altissimo".