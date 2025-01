Il comico e attore Giorgio Panariello, tifoso del Milan, ha parlato anche di Fiorentina da Pitti, rassegna della moda, toccando temi relativi a singoli e non solo.

“Sono in contatto stretto con Marco Masini, passato in un mese dalla gioia alla disperazione. L'ho visto saltare dalla gioia come un cervo e poi piangere come un bambino. Lo consiglio come consulente tecnico e anche come allenatore viola, è uno che se ne intende".

"La Fiorentina gioca bene quando riesce a esprimersi, tante squadre sono in difficoltà. Il Milan ha segnato tre gol all'Inter e poi ha pareggiato col Cagliari in casa. Adli? Come Saelemaekers e De Ketelaere al Milan entravano e uscivano, facevano panchina e avevano pressione, tolti dall'ambiente rossonero, trovando fiducia fanno prestazioni che al Milan non farebbero mai. Adli ha uno sguardo che raramente si era visto al Milan, aveva bisogno di spazio. Bove mi piace tantissimo e gli auguro di tornare in campo quanto prima, quando è uscito si è sentito, la Fiorentina è cambiata tantissimo senza di lui".