Lovric: "C'è rabbia per non aver vinto contro la Fiorentina, ma sono contento. E i complimenti di Thauvin..."

Le parole dello sloveno

Dopo il pareggio al ‘Franchi’ contro la Fiorentina, il centrocampista dell'Udinese Sandi Lovric, autore di un gol e di un assist, è tornato sul match di domenica. Ecco le sue parole a Radio Serie A: “Per noi è importante essere compatti, stiamo crescendo. Dobbiamo continuare a lavorare così”.

"Rabbia per non aver vinto a Firenze'

E aggiunge: “Sono molto contento per il momento vissuto. C'è rabbia, sicuramente, per non aver vinto contro la Fiorentina, ma l'ho già detto dopo la partita, dobbiamo essere contenti anche di incontri del genere e del nostro lavoro. Thauvin? Dopo l'assist mi ha detto ‘Bravo!’, sapevamo di avere questa giocata nelle corde ed era stata provata anche in allenamento”.