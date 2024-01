Trevisani: "Ranieri stia calmo. Ha dato del miracolato a un campione del mondo e contro l'Udinese abbrutiva i suoi compagni"

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri è indubbiamente uno dei migliori in questa prima metà di stagione viola. Il suo atteggiamento in campo, tuttavia, ha suscitato le polemiche del giornalista Riccardo Trevisani, che ha voluto sottolinearlo.

"Platealità non propria a lui"

Ecco le parole di Trevisani a Cronache di Spogliatoio: “A battere il rigore della Roma è stato Paredes, lui campione del mondo che è stato definito un miracolato da Ranieri… stai calmo. L'altro giorno, contro l'Udinese, abbrutiva i compagni Beltran e Ikoné che non tagliavano sul palo. Lo ha fatto con una platealità non propria per un giocatore. Tutto bellissimo, ma ci vuole molta calma”.