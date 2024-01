Il Torino perde un pezzo grosso. E uno dei migliori difensori del campionato rischia il forfait contro la Fiorentina

Brutte notizie per il Torino… anche verso la Fiorentina. La partita tra viola è granata è ancora molto lontana, ma Ivan Juric deve fare i conti anche con qualche novità negativa, nonostante l'ottima vittoria a Cagliari.

Si ferma Buongiorno

Il difensore Alessandro Buongiorno si è fermato per infortunio proprio contro il Cagliari. Per lui lussazione alla spalla, con circa un mese di stop garantito. La partita contro la Fiorentina, in programma il 2 marzo, è quindi ancora in dubbio. Subentra, tuttavia, anche l'ultima parola al calciatore, che può decidere se operarsi o meno, anche in vista dell'Europeo a giugno.