Distefano: "La concorrenza in attacco mi fa bene. Il mio ruolo è quello di esterno sinistro, ma gioco anche davanti. Ancora devo migliorare..."

"Forse non mi rendo ancora bene del gol che ho segnato e quanto è importante per noi. Sono tre punti importantissimi per la corsa salvezza, per il nostro obiettivo. La stagione non finisce qui, ma questa vittoria ci ha dato tanto”. Così ha commentato oil suo gol vittoria contro la Cremonese l'attaccante della Fiorentina in prestito alla Ternana Filippo Distefano a Am Terni Television.

E ancora: “La concorrenza in attacco? Siamo in tanti bravi, io posso giocare in tanti ruoli, ma nel mio ruolo, quando sono chiamato in causa cerco sempre di dare il massimo. Il mio ruolo è quello di esterno sinistro, però gioco anche come attaccante. Chiaramente se faccio l’attaccante ho caratteristiche diverse da altri, ma questo il mister lo sa. Cerco sempre la porta, quando posso ci provo, ma devo migliorare anche nella ricerca del compagno. Poi quando entri in corsa come è successo a me, devi subito saper leggere le situazioni, in particolare noi attaccanti. Per noi attaccanti la concorrenza deve stimolare: io ho segnato 4 gol su 5 da subentrato. Nel calcio moderno, la parola “titolare” è solo una parola"