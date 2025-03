“Il portiere per giovedi non l'ho ancora deciso". Palladino fa i conti con una scelta fondamentale

Una delle scelte fondamentali che il tecnico della Fiorentina, Palladino, dovrà fare in vista del match contro il Panathinaikos, sarà sicuramente quella relativa al portiere.

L'errore in Grecia

L'aver voluto mettere a tutti i costi Terracciano al posto di De Gea, solo per rispettare l'alternanza campionato-Coppa tra i due, ha influito e non poco sul risultato conseguito dalla squadra in Grecia. Ripetere lo stesso errore potrebbe essere deleterio per la stagione della squadra, anche perché la Fiorentina si gioca molto ora in Conference League.

“Non ho ancora deciso”

“Il portiere per giovedi non l'ho ancora deciso - ha detto ieri in proposito Palladino - De Gea ha commesso il primo errore stagionale sul gol di Lukaku, ma ha fatto comunque una grandissima prestazione”. Alla fine stavolta potrebbe toccare davvero al fuoriclasse spagnolo.