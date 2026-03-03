Sulla sconfitta netta della Fiorentina in Friuli, il giornalista Andrea Marinozzi ha commentato sul proprio canale YouTube: “La prestazione individuale di Rugani è stata pessima. Si perde Kabasele sul primo gol (e le palle inattive restano un enorme limite per la Fiorentina), commette fallo da rigore su Davis e sbaglia un altro corpo a corpo con Buksa. Naturalmente i suoi errori hanno inciso tantissimo, ma non mi sono comunque piaciute le scelte di Vanoli al di là del sistema di gioco”.

“Il piano della Fiorentina non era sincronizzato, non ha funzionato”

“I due esterni di centrocampo, Harrison e Parisi, tendevano a lasciare la zona di rifinitura a Mandragora e a Brescianini. Ma questo movimento non era sincronizzato. E poi, ripeto, Brescianini e Fabbian non sono due centrocampisti da sviluppo di gioco. Mettere l'ex Atalanta lì a sinistra non serviva a nulla. In più Parisi, pur lasciando l'ampiezza alternandosi con Gudmundsson, non è stata una buona idea da esterno a tutta fascia. Harrison non capiva neanche la posizione giusta da occupare: quando Mandragora non andava a destra, l'inglese doveva essere lì. L'idea non ha funzionato affatto”.

“Squadra debolissima e prevedibile. La differenza con le altre sconfitte…”

“La Fiorentina è stata debolissima e prevedibile nello sviluppo del gioco. Poi ci sono gli aspetti mentali, li ha sottolineati Vanoli, così come le prestazioni deludenti e la concentrazione. Ma sono tutte cose che sentiamo da tempo. La differenza con le altre è che stavolta è stato totalmente sbagliato anche il piano gara. Non c'è stato niente di buono”.