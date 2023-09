Fiorentina e Coop ancora insieme: i dettagli della nuova collaborazione, che riguarderà anche i più piccoli

La società Fiorentina ha ufficializzato una nuova collaborazione con la Unicoop, cooperativa di consumatori del sistema Coop. Di seguito il comunicato del club di Rocco Commisso:

“Prosegue la collaborazione tra ACF Fiorentina e Unicoop Firenze, GDO Partner del Club Viola, che in questo secondo anno di partnership inaugura la stagione 2023-2024 con l’annuncio di una nuova importante novità. Da oggi 14 settembre, infatti, Unicoop Firenze sostiene l'iniziativa Fiorentina Baby, pensata per dare il benvenuto ai nuovi nati con un dono davvero speciale, “la mia prima maglia Viola”.

E ancora: “Richiedere la maglia gara riadattata per i piccoli neonati è semplicissimo: basta collegarsi al sito www.fiorentinababy.ite seguire le indicazioni per ottenere gratuitamente il regalo della Fiorentina. Grazie al supporto di Unicoop Firenze, le famiglie dei piccoli nati potranno ritirare subito il proprio regalo in uno dei punti InViola, nei Fiorentina Store e, adesso, anche in uno dei 13 Coop.fi indicati sul sito”.

Infine: "Ma le novità non finiscono qui: chi ritirerà il dono della Fiorentina presso uno dei centri Coop autorizzati, riceverà in omaggio anche un coupon regalo, spendibile su prodotti a marchio Coop della linea Crescendo, dedicata all'infanzia e alla cura del nuovo membro della famiglia”.