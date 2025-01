La Fiorentina di De La Fuente come quella di Palladino, continua la crisi: con la Lazio arriva la terza sconfitta nelle ultime quattro

Pochi minuti fa si è conclusa la sfida tra la Lazio Femminile e la Fiorentina di Sebastian De la Fuente. Dopo un primo tempo terminato in equilibrio nella ripresa non le padrone di casa hanno la meglio sulle gigliate: al novantesimo il risultato finale è 2-0 per le biancocelesti.

Dopo un buon primo tempo della Fiorentina, nella ripresa la Lazio dilaga

Dopo, appunto, una prima frazione di gara in cui nonostante un predominio delle ospiti è stato l’equilibrio ad avere la meglio, nel secondo tempo la Lazio fa la voce grossa e fa sua la partita. Grazie ad una rete di Visentin al ’58 e una dell’ex Piemonte al ’78 le ragazze di Grassadonia riescono ad assicurarsi i tre punti e a togliersi dalle zone calde della classifica. E pensare che il divario tra le due squadre poteva essere anche piu grande: al 65’ Piemonte ha infatti sprecato un calcio dagli undici metri.

La Fiorentina si complica la corsa alla Champions League

La Fiorentina di De La Fuente conferma la crisi dimostrata finora, inanellando la terza sconfitta nelle ultime quattro partite e rischiando di mettere in seria discussione la rincorsa ad un posto per la prossima edizione della Champions League. Con 27 punti in 16 partite la Fiorentina staziona al 4° posto in classifica a 4 punti dalla Roma terza in classifica, ma con una partita in meno.