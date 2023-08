Il campione del mondo con l'Argentina Pedro Pasculli è intervenuto a Radio Bruno analizzando la situazione dei calciatori argentini della Fiorentina sotto vari aspetti.

"A Martinez Quarta Italiano ha trovato il posto giusto per giocare, lui però esagera talvolta in campo, osa un po’ troppo e rischia qualcosa in più. Deve essere più concreto e preciso, rischiare di meno. Ritengo il mister della Fiorentina attualmente tra quelli con più futuro".

“Nico Gonzalez può fare la differenza nella metà campo offensiva. Può migliorare ancora e deve ambire a fare meglio dei 14 gol della passata stagione, che non sono pochi se si pensa ai problemi che ha avuto. A me piace molto, vede bene il gioco, tecnicamente è dotato. Può dare tantissimo alla Fiorentina, perchè crea superiorità numerica e sarà molto importante per la Viola nella prossima stagione”.

"Di Infantino ho sentito parlare ma non lo conosco bene, quello che posso dire è che oggi per comprare i calciatori dall'Argentina spesso servono cifre molto alte, perciò averlo preso ora e a queste cifre è una buona cosa per la Fiorentina".