Arthur cerca squadra. L'ex viola è di troppo per la Juventus… e non rientra neanche nei piani del Como

Dopo l'addio alla Fiorentina, per il centrocampista di proprietà della Juventus Arthur Melo non risulta semplicissimo trovare una nuova squadra. La sua speranza è la Premier League, in questo momento però molto lontana, e Thiago Motta lo considera di troppo. Ma non solo.

“Non rientra nei nostri piani”

Negli scorsi giorni si è parlato dell'interesse del Como nei confronti di Arthur. Il tutto è stato smentito da Mirwan Suwarso, top manager dei lariani, a Cronache di Spogliatoio: “Inizialmente ci abbiamo pensato, è vero. Però non rientra più nei nostri piani, dato che fa fatica a incastrarsi con lo stile di gioco del mister”.