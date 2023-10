Commisso: "Vogliono mandarmi via da qui. Quando non sanno che scrivere, dicono cose non vere. Volevo fare lo stadio, ma non mi è stato permesso"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto a Report, su RAI3, in merito all'interesse dimostrato dal fondo PIF per acquistare il club viola: “Da qui mi vogliono mandare via. Quando non hanno niente da dire, parlano di cose che non sono vere. Io sono vero, solo che si incazzano quando parlo assai”.

Sulla questione stadio: “Io avevo tutta l’intenzione di fare lo stadio, ma non mi è stato fatto fare. Tutti fanno quello che vogliono e il paese, così, non va avanti”.