Questo pomeriggio, dopo la discussa sconfitta della Fiorentina a San Siro, il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni ha commentato la situazione di casa viola, ma anche quella degli acerrimi rivali della Juventus. Queste le sue dichiarazioni a TMW Radio:

“Ma può anche darsi che non ci fosse niente da segnalare, il rigore dato ieri da Marinelli al Milan si può dare e non dare: secondo me il grande errore è stato fatto dal VAR che, non solo per me ma per molti, non doveva assolutamente intervenire. Il protocollo parla chiaro e quello di ieri sera non era un chiaro ed evidente errore”.

"Tudor è peggio di Motta, ormai è evidente a tutti"

Due parole anche sulla Juventus: "Tudor è peggio di Thiago Motta, mi sembra abbastanza evidente. Al di là dei punti e della posizione in classifica, è peggio ora. Perché Tudor non andava tenuto. Dopo il Mondiale serviva un grande allenatore e si doveva ripartire. Il problema è societario, è in atto un'altra rivoluzione e ci fosse stato almeno un allenatore carismatico avrebbe dato un'idea e fatto crescere il gruppo. Troppi i cambi di ds, di allenatore, come fa a funzionare una società cosi?”.

“Fossi la Juventus prenderei Mancini, Spalletti avrebbe bisogno di tempo”

Ha anche aggiunto: “Andava difeso uno come Motta, e poi Tudor. I giocatori si parlano, se vedono la debolezza dell’allenatore. Chi al suo posto? Nell'immediato per Mancini, è un calcio più pratico. Spalletti sarebbe rivoluzionario, devi dargli tempi e la Juve non può darlo a nessuno. Spalletti andava preso in estate, ora devi andare sul concreto e quindi Mancini".

“Palladino non penso sia da prendere in considerazione nonostante costi poco”

Ha infine commentato le tante voci che vorrebbero l’ex viola Raffaele Palladino sulla panchina della Juventus: "No. Il problema è che non costa, per questo viene preso in considerazione. E' giovane, non ha esperienza. Lo scorso anno aveva la Fiorentina che era da Champions e nei momenti delicati non ha mai svoltato".