Bucchioni: "Chi si aspettava una Fiorentina in zona Champions dopo il girone d'andata? Ecco quando arriverà Ngonge"

Questo pomeriggio il giornalista Enzo Bucchioni ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina: dall’importante sfida di questa sera contro il Sassuolo al mercato. Queste le sue parole a Tg Rai:

“Con il pareggio di ieri sera del Bologna la Fiorentina è matematicamente al quarto posto. Essere in zona Champions League alla fine del girone d’andata è un risultato straordinario. Stasera il poi chiuderà il suo girone con la complicata gara di Sassuolo, Italiano ha sottolineato soprattutto come i neroverdi in casa giochino molto bene: sono riusciti a battere squadre come Inter e Juventus. Loro poi sono in netta difficoltà e per questo si deve temere maggiormente la sfida. La Fiorentina delle ultime settimane ha comunque dimostrato di essere cresciuta, di essere molto piu cinica e cattiva di prima e le ultime tre vittorie ne sono la dimostrazione".

‘A gennaio tanti impegni decisivi, da Coppa Italia a Supercoppa’

Ha poi continuato: “Mi aspetto che continui questa striscia, anche perchè poi avrà un sacco di impegni importanti a gennaio. Si partirà martedì contro il Bologna nei quarti di Coppa Italia, che è uno dei grandi obiettivi di questa società: l’anno scorso si è arrivati in finale, credo ci sia la volontà di provare ad arrivare di nuovo fino in fondo. La settimana successiva ci sarà la Final Four di Supercoppa e affronterà il Napoli, il tutto in un periodo in cui mancano alcuni giocatori importante per questa rosa: uno su tutti Nico Gonzalez, infortunato, ma anche Kouame partito per la Coppa d’Africa”.

‘Ngonge a Firenze entro la prossima settimana’

Ha infine concluso parlando di mercato: “La Fiorentina sicuramente farà un’esterno d’attaco, è questo il profilo che si sta ricercando. Il nome in cima alla lista è quello di Cyrill Ngonge e, anche se per il momento non c’è accordo con il Verona, sono convinto che entro la prossima settimana sarà a Firenze. Italiano lo vuole prima di partire per l’Arabia”.