​​

header logo

I convocati di Pioli: confermati quasi tutti dopo Como, a sostituire Lamptey torna Kouadio

Redazione /

La Fiorentina ha diramato i convocati per la sfida di domani contro il Pisa, in programma alle 15 all'Arena Garibaldi.

Pochissimi cambi

Un solo cambio nei 25 a disposizione di mister Pioli: assente Lamptey dopo la rottura del legamento crociato, al suo posto torna ‘tra i grandi’ Kouadio, che ha esordito a Torino. Anche Kouame ancora assente.

La lista completa

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KEAN Moise Bioty

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SABIRI Abdelhamid

24) SOHM Simon Salomon Junior

25) VITI Mattia

Notizie correlate
💬 Commenti