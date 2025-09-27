I convocati di Pioli: confermati quasi tutti dopo Como, a sostituire Lamptey torna Kouadio
La Fiorentina ha diramato i convocati per la sfida di domani contro il Pisa, in programma alle 15 all'Arena Garibaldi.
Pochissimi cambi
Un solo cambio nei 25 a disposizione di mister Pioli: assente Lamptey dopo la rottura del legamento crociato, al suo posto torna ‘tra i grandi’ Kouadio, che ha esordito a Torino. Anche Kouame ancora assente.
La lista completa
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) KEAN Moise Bioty
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SABIRI Abdelhamid
24) SOHM Simon Salomon Junior
25) VITI Mattia