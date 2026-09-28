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Che fine ha fatto Venuti? Dalla fascia di capitano della Fiorentina allo svincolo, con una possibilità di ripartire

Marco Masoni /
Venuti sotto la Curva Fiesole. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Venuti sotto la Curva Fiesole. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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All'età di 31 anni, un giocatore cresciuto nella Fiorentina e che ha giocato diverse stagioni in maglia viola, come Lorenzo Venuti si è ritrovato ad essere svincolato. 

Rottura del crociato

Lasciata Firenze nel 2023 alla scadenza del contratto (in alcune partite è stato addirittura il capitano della squadra) è tornato al Lecce per una stagione, prima di passare alla Sampdoria nell’estate 2024. A Genova ha giocato in Serie B, ma la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, subita nel dicembre 2025, ha interrotto la sua seconda annata. Il contratto è scaduto il 30 giugno 2026 senza rinnovo: il lungo recupero ha pesato sulla sua situazione. 

In prova all'Ascoli

Oggi Venuti è senza contratto ma si allena in prova con l’Ascoli e la formazione marchigiana potrebbe essere quella giusta per ripartire. Un eventuale ingaggio dipenderà soprattutto dalle valutazioni sulla sua condizione fisica, primo passo per ritrovare continuità in Serie B.

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