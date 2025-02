"Palladino non fare come Bearzot: la sindrome dell'ex ct che confermò tutti e pareggiò anche con Cipro"

Che fare con l'undici che ha già battuto l'Inter, in totale emergenza? Questo sarà il dubbio che gira nella testa di Palladino, affrontato su Repubblica da Stefano Cappellini:

"Bel dilemma per Palladino che ha abbastanza esperienza di cacio per sapere che in caso di sconfitta, sarà criticato comunque dai soliti malpancisti. Se perde dopo aver confermato il blocco vincente di giovedì, gli diranno: perché non hai messo dentro i nuovi? Se perde cambiando tanto , il ritornello sarà: perché non puntare su quelli che avevano vinto? Sollevati dal fatto di non essere al posto suo. Occhio solo, caro Raffaele, a non cadere nella sindrome di Bearzot. Anche se il mister non era ancora nato quando l’Italia conquistava il suo terzo Mondiale, siamo certi che conosca la storia. Dopo la vittoria in Spagna Bearzot confermò in blocco la squadra dei campioni, piena di giocatori a fine corsa. Fu tradito, forse, da un comprensibile eccesso di gratitudine. Finì che i trionfatori del mundial spagnolo uscirono dalle qualificazioni per l’Europeo 1984, venendo fermati sul pari perfino da Cipro. Insomma, tutto questo per dire che un'eventuale conferma dei titolari di giovedì dovrà avvenire per convinzione e non come premio".