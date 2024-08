L’esperto tecnico di Serie A Gigi Cagni ha parlato a Radio Bruno, concentrandosi su alcune tematiche di casa Fiorentina ma non solo.

“Ci sono squadre ancora costruite solo a metà. Cosa chiediamo che facciano gli allenatori che dovranno andare in campo con il mercato ancora aperto per le prime 3 partite? Chi si occupa del mercato non capisce cosa significhi per un allenatore allenare con un mercato ancora aperto. Non riesco a capire perchè le cose non vengano organizzate diversamente. Se il sistema è questo non si possono pretendere risultati, soprattutto se poi il calendario iniziale è complicato per una squadra".

‘Palladino mi piace così come mi piaceva Italiano, fanno un calcio offensivo’

“Verticalizzare è il calcio, non stare un quarto d’ora davanti alla porta a fare 25 passaggi e fare torello. Non si può giudicare la Fiorentina adesso. È ancora tutto da vedere ma vale anche per tutte le altre squadre, tranne l’Inter. Dovremo avere un po’ di pazienza. Mi piace Palladino, come mi piaceva Italiano. Sono allenatori giovani con una mentalità giusta, di fare calcio, di essere offensivi e andare a calciare in porta”.

‘La costruzione dal basso è la strada sbagliata e penso avrà breve durata’

“I rischi nella costruzione dal basso? Se Palladino lo fa perché è convinto e vuole partire dal portiere per uscire ok...ma per me è la strada sbagliata…se invece lo fa perché va di moda allora no. Ma secondo me questo modo di fare calcio finirà a breve, la ritengo una stupidaggine. La gente si annoia con tutti questi passaggi e con questo modo di fare calcio“.