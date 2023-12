Pin: "Martinez Quarta è un difensore completo e può fare anche il terzino. Roma? Mourinho ha fatto puro ostruzionismo"

L'ex giocatore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato così a Lady Radio: “Penso che domani i viola debbano entrare in campo con determinazione, perché oltre al risultato conta anche la prestazione. L'obiettivo deve essere quello di vincere, anche se basta un pareggio per il primo posto nel girone. Martinez Quarta? Ormai lo conosciamo, quando è concentrato e non ha quelle amnesia è un difensore completo, che si può adattare a tante posizioni. Mi arrabbio quando fa certi errori, ma io l'ho sempre stimato e credo che nell'emergenza possa tranquillamente fare il terzino”.

E poi: “La Fiorentina sa giocare a calcio, e lo ha dimostrato. A Roma è sempre difficile fare risultato, perché oltre alla squadra avversaria affronti anche un ambiente e un allenatore. Nessuno lo ha sottolineato, ma nel pizzino di Mourinho al portiere c'era scritto di perdere tempo, ostruzionismo allo stato puro. Capisco il rammarico, ma teniamoci stretto questo 1-1 e una classifica che comunque è molto buona”.

Infine: “Il calendario può sembrare favorevole, ma le insidie sono sempre dietro l'angolo. Prendete il Verona: ha bisogno di punti e quindi verrà a Firenze con il coltello tra i denti. Pensiamo partita per partita, sarebbe assurdo immaginare oggi di vincere tutte le prossime cinque gare”.